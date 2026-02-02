Da oggi, 2 febbraio 2026, per scendere i gradoni della Fontana di Trevi i turisti dovranno pagare un ticket di 2 euro. A spiegarne le modalità e le finalità è l’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, intervenuto sull’avvio della nuova regolamentazione dell’accesso al monumento.

“Da oggi per scendere gli scalini di Fontana di Trevi i turisti pagheranno un ticket di 2 euro – ha spiegato Onorato –. I romani e i residenti in provincia continueranno a farlo gratuitamente e il passaggio nella piazza rimarrà libero e gratuito per tutti”.

La misura riguarda esclusivamente l’accesso al catino monumentale, la parte più vicina alla fontana, mentre resta sempre possibile attraversare liberamente la piazza. L’obiettivo dichiarato è quello di regolare i flussi, migliorare la fruizione del sito e garantire condizioni di visita più ordinate e sicure.

“Fino a un anno fa visitare Fontana di Trevi era un’esperienza assurda – ha aggiunto l’assessore –. Prima di questa regolamentazione era praticamente impossibile. Oggi possiamo dire di aver completato una sana rivoluzione”.

Secondo le stime dell’amministrazione capitolina, il nuovo sistema consentirà un incasso complessivo di almeno 6 milioni di euro. Fondi che, come chiarito dall’assessore, saranno vincolati: verranno utilizzati per rendere gratuiti 12 musei della città per tutti i romani.

Oltre all’aspetto economico, il provvedimento ha avuto anche ricadute occupazionali. “Sono stati assunti oltre 18 giovani - ha spiegato Onorato- che svolgeranno il ruolo di steward e hostess, contribuendo alla gestione degli accessi e all’assistenza dei visitatori”.

Orari di apertura e modalità di visita

Dal 2 febbraio 2026 per entrare nel catino della fontana (la parte più vicina al monumento), turisti e non residenti devono pagare un biglietto del costo di due euro, in vigore tutti i giorni dalle 9 alle 22 (compresa la prima domenica del mese). L’accesso rimane gratuito per i residenti, per i bambini fino a 5 anni di età e per le persone con disabilità e i loro accompagnatori. Per informazioni consultare sempre il sito ufficiale: fontanaditrevi.roma.it