Aeroitalia si aggiudica, provvisoriamente, due delle sei tratte della continuità territoriale tra la Sardegna e gli scali di Roma e Milano: sono la Cagliari-Milano Linate e la Alghero-Roma Fiumicino per il periodo compreso tra il 29 marzo 2026 e il 24 marzo 2029. Lo prevede una determina del Servizio trasporto marittimo e aereo dell'assessorato regionale dei Trasporti, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione delle gare bandite dalla Regione Sardegna nell'ambito del regime di oneri di servizio pubblico.

Nel dettaglio, per la rotta Cagliari - Milano Linate, Aeroitalia ha ottenuto un punteggio complessivo di 65,33 punti (45,33 per l'offerta tecnica e 20 per quella economica). Per la rotta Alghero - Roma Fiumicino, invece, il punteggio totale assegnato è stato di 58 punti (38 per la parte tecnica e 20 per quella economica). Le basi d'asta fissate dalla Regione prevedevano una compensazione massima pari a oltre 61,6 milioni di euro per la rotta Cagliari-Linate e circa 37,7 milioni di euro per la Alghero-Fiumicino, al netto dell'Iva.

L'efficacia dell'aggiudicazione resta comunque subordinata alla condizione sospensiva prevista dalla normativa europea: entro sei mesi dalla pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nessun altro vettore comunitario dovrà manifestare l'intenzione di operare le stesse rotte senza compensazioni economiche.

Solo in assenza di tali manifestazioni di interesse la Regione potrà procedere alla stipula delle convenzioni finali. L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con un successivo provvedimento, dopo la verifica dei requisiti in capo al vettore.