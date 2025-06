Giornata impegnativa sul fronte antincendi in Sardegna, dove oggi si sono registrati ben 22 roghi su tutto il territorio regionale. Otto di questi hanno richiesto il supporto aereo della flotta antincendio regionale e nazionale.

Incendi sotto controllo

A Villasor, in località Sa Doda, un vasto incendio ha colpito campi coltivati. Le fiamme sono state domate entro le 12:08 grazie al coordinamento del Corpo forestale di Sanluri e Uta e all'intervento di un elicottero da Villasalto, oltre a volontari e Barracelli.

A Goni, località S'Uttur E'Idda, le fiamme hanno interessato pascoli e macchia mediterranea. L’incendio è stato spento alle 14:19 grazie al supporto aereo di Villasalto e alle squadre di Forestas ed enti locali.

Nel primo pomeriggio un incendio a Ottana, in località Sogolio, ha bruciato circa sei ettari di pascolo. Il rogo è stato spento entro le 16:19 con l’intervento dell’elicottero da Farcana e il coordinamento del Corpo forestale di Bolotana.

Roghi ancora attivi

Preoccupano i roghi ancora in corso a Nurri e Ozieri, dove operano più elicotteri regionali, due elicotteri militari e due Canadair. A Nurri, in località Su Nurazzolu, le fiamme sono gestite dalla stazione forestale di Isili, mentre a Ozieri, in St.zu Candelas, l’incendio ha colpito boschi e campi coltivati.

Ancora in fase di spegnimento anche gli incendi di Semestene, Siliqua e Bolotana, dove sono impegnati mezzi aerei e squadre a terra del Corpo forestale e di Forestas.