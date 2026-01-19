Il mondo della moda piange Valentino Garavani. Il celebre stilista è morto oggi, a 93 anni, nella sua residenza romana. Ad annunciarlo è la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: «Il nostro fondatore si è spento nella serenità della sua casa, circondato dall’affetto dei suoi cari».

Figura iconica dell’alta moda internazionale, Valentino ha segnato oltre mezzo secolo di eleganza con uno stile inconfondibile, diventando simbolo di raffinatezza assoluta e di un’idea di bellezza senza tempo. Dalle passerelle di Roma a quelle di Parigi e New York, il suo nome resta indissolubilmente legato al “rosso Valentino” e a creazioni che hanno vestito regine, attrici e icone del Novecento.

La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23, nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio alle ore 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.