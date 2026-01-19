Sarà eseguita domani pomeriggio all’ospedale Brotzu di Cagliari l’autopsia sul corpo di Giovanni Musu, il 53enne trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parco del Colle di Rosmarino, a Carbonia.

L'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate, poi l'assassino o gli assassini hanno tentato di cancellare le loro tracce dando fuoco al corpo, senza riuscirci.

Il sostituto procuratore di Cagliari, Danilo Tronci, ha affidato l'incarico alla dottoressa Letizia Gabiati, dell'equipe del professor Roberto Demontis. Le analisi necroscopiche serviranno per capire prima di tutto quale è stato il fendente mortale e quante sono state le coltellate, ma servirà anche a stabilire se il 53enne è stato prima aggredito e poi ucciso.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Carbonia e dei colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari che stanno ricostruendo le ultime ore di vita della vittima e sentendo amici, parenti e conoscenti. I riflettori sarebbero puntati sul mondo dello spaccio e dei consumatori di droghe.