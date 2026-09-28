PHOTO
Una donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Pellezzano, in provincia di Salerno. Secondo le prime informazioni, l'anziana sarebbe stata soffocata nel sonno.
Sulla tragica vicenda sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, intervenuti per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze della morte.
Gli investigatori stanno valutando anche la posizione del figlio della donna, un uomo di 53 anni. Al momento sono in corso gli approfondimenti necessari per fare luce sulla vicenda.
Le indagini proseguono per accertare la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.