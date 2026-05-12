È ricoverato in ospedale in condizioni gravissime un giovane cameriere di 23 anni accoltellato la notte scorsa a Prato al termine del suo turno di lavoro. Il giovane sarebbe intervenuto per difendere una collega da alcune molestie, quando è stato aggredito e colpito al petto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione sarebbe avvenuta nelle ore successive alla chiusura del locale. Due uomini, uno di nazionalità italiana e uno sudamericana, sono stati fermati dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio.

Gli agenti sono riusciti a risalire ai presunti responsabili grazie alle testimonianze raccolte sul posto e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Il 23enne è stato soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.