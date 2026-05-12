Sono attesi in giornata all’ospedale Spallanzani di Roma i risultati dei test sul 25enne calabrese che presenterebbe sintomi compatibili con l’Hantavirus. Il giovane si trovava a bordo del volo KLM sul quale, per pochi minuti, era stata presente una donna sudafricana poi deceduta e risultata positiva al virus.

Il paziente era già in regime di quarantena precauzionale e gli accertamenti serviranno a chiarire l’eventuale contagio.

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità, “sono undici i casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati”.

Sul fronte nazionale, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha rassicurato sulla situazione: “In Italia la situazione è d assoluta tranquillità - dice il ministro Schillaci - le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo areo sono monitorate con attenzione”.