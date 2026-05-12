Proseguono le indagini sulla morte di madre e figlia avvenuta dopo la cena di Natale a Pietracatella, in provincia di Campobasso.

Secondo quanto riportato da TgCom 24, l'inchiesta successiva alla relazione inviata alla Procura riguardante il caso in cui gli specialisti del Centro antiveleni hanno confermato la "grave intossicazione da ricina" delle vittime Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, decedute rispettivamente il 27 e 28 dicembre 2025, ha indirizzato l'attenzione degli investigatori su due potenziali sospettati.

Secondo fonti investigative, l'attenzione si è focalizzata sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi, con due persone in particolare sotto stretta osservazione tra le 4-5 individui considerati sospetti.

Come riporta il quotidiano, gli interrogatori proseguiranno in Questura fino al prossimo 16 maggio, mentre sarà previsto un ulteriore sopralluogo nella casa di Pietracatella per cercare eventuali tracce di ricina nei giorni successivi.