Tragedia nelle campagne di Sant’Isidoro, nel comune di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, dove un uomo di 93 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio, Secondo una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento.

Dai primi accertamenti svolti dai Carabinieri, l’anziano si trovava nel proprio fondo agricolo, un’area attualmente incolta, e stava utilizzando un trattorino tosaerba. Durante le operazioni, mentre avrebbe tentato di far ripartire il mezzo, sarebbe rimasto accidentalmente agganciato al veicolo, venendo trascinato per alcuni metri.

A dare l’allarme sono stati i familiari. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu e il personale del 118. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica e confermare la natura accidentale dell’accaduto, escludendo il coinvolgimento di terze persone.

“Dalle condizioni della salma e, dalle prime osservazioni relative allo stato di decomposizione medici e carabinieri hanno ipotizzato che il tragico evento possa essere risalente a diversi giorni prima del ritrovamento”, hanno riferito dall'Arma.