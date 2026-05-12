In programma venerdì 15 maggio al Caesar's Hotel di Cagliari un convegno dal titolo "Evoluzione diagnostico-terapeutica delle patologie retiniche. Retina chirurgica e medica: indicazioni, tecniche e risultati clinici", organizzato dal prof. Enrico Peiretti dell'Università di Cagliari (la seconda parte si svolgerà il 6 novembre).

"Le patologie retiniche rappresentano oggi uno dei campi più dinamici dell'oftalmologia - spiega il prof. Peiretti -. Le continue innovazioni nelle metodiche diagnostiche e terapeutiche, unite ai progressi medico-chirurgici, hanno profondamente modificato negli ultimi anni la classificazione di numerose patologie e l'approccio clinico-interventistico, sia in ambito di retina medica che chirurgica. Rispetto ai primi anni Duemila, il panorama è radicalmente cambiato: nuove tecnologie, farmaci innovativi e strategie chirurgiche sempre più mirate hanno ridefinito gli standard di cura".

L'iniziativa mira a coinvolgere i medici specialisti in oftalmologia, offrendo loro un'opportunità tangibile di aggiornamento e networking. L'evento si concentra sulle soluzioni più recenti ed efficaci nel campo della retina per il 2026. Attraverso un approccio pratico e basato sull'esperienza clinica, saranno affrontate le patologie retiniche più comuni, fornendo strumenti per una gestione moderna e personalizzata dei pazienti.

Venerdì, i relatori includeranno specialisti come Valentina Carta, Francesca Frongia, Filippo Tatti e Giulia Caminiti, insieme al dottor Peiretti.