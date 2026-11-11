Momenti di paura a Bosa, dove un 18enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer con l’accusa di tentata rapina aggravata. Il giovane, con il volto coperto da un passamontagna, avrebbe atteso una donna nascosto all’angolo di viale Giovanni XIII, per poi sorprenderla e intimarle di consegnare la borsa. Di fronte al suo rifiuto, le avrebbe puntato un coltello alla gola.

La scena è stata notata da un militare dell’Esercito Italiano in servizio a Macomer che, libero dal servizio e trovandosi nelle vicinanze, è intervenuto affrontando l’aggressore. Il 18enne è quindi fuggito a piedi per le vie del paese. Il soldato ha immediatamente allertato i carabinieri, fornendo una descrizione del giovane e indicazioni sulla direzione presa.

I militari della stazione di Bosa lo hanno individuato poco dopo a bordo di un autobus di linea, appena partito da piazza Zanetti. Fermato il mezzo, sono saliti a bordo e hanno riconosciuto il ragazzo grazie alle indicazioni ricevute. Durante la perquisizione sono stati trovati tre coltelli a serramanico e un passamontagna nero.

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’accaduto anche attraverso le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso l’aggressione.