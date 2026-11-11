Un immobile del valore di 80mila euro è stato sequestrato dalla Guardia di finanza a un residente di Decimoputzu, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Cagliari al termine di un'indagine patrimoniale in materia di prevenzione antimafia, coordinata dalla Procura della Repubblica.

L'uomo, già condannato più volte per reati contro il patrimonio, tra cui furto e furto aggravato, e contro la persona, come minacce e lesioni, è accusato di non aver comunicato una variazione della propria situazione patrimoniale legata all'acquisto dell'immobile.

La normativa antimafia impone infatti alle persone sottoposte definitivamente a misure di prevenzione di segnalare alla Guardia di finanza, per dieci anni ed entro 30 giorni, le variazioni patrimoniali relative a beni dal valore pari o superiore a 10.329,14 euro.

Gli accertamenti avrebbero fatto emergere la violazione dell'obbligo. Sulla base degli elementi raccolti, il Gip del Tribunale di Cagliari ha quindi disposto il sequestro preventivo dell'immobile, finalizzato alla confisca. Il provvedimento cautelare ha un valore complessivo di 80mila euro.

L'operazione rientra nelle attività delle Fiamme gialle per monitorare le disponibilità economiche e i patrimoni di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, contrastando l'ingresso di capitali illeciti nell'economia legale.