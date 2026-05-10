Choc a Mestre, dove una ragazza di appena 17 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale nella propria abitazione mentre il marito era assente.

La vittima, di origine bengalese, avrebbe identificato il suo connazionale coinquilino come l'aggressore. Le indagini, come riporta Il Giornale, sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mestre per chiarire quanto accaduto.

L'episodio è avvenuto durante la serata di ieri, sabato 9 maggio, nella casa condivisa dalla ragazza, dal marito e da un altro connazionale. Dopo essere riuscita a liberarsi dall'aggressore, la giovane ha immediatamente informato il marito, che ha contattato le autorità.

I militari, come chiarisce il quotidiano, sono intervenuti sul posto e hanno ascoltato la testimonianza della vittima, avviando così le procedure per denunciare il sospettato per violenza sessuale.