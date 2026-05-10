Choc a Napoli, dove durante la serata di ieri, sabato 9 maggio, un ragazzino di 14 anni è stato gravemente ferito a coltellate in piazza Municipio. A colpirlo sarebbe stato un 15enne, fermato poco dopo dagli agenti della Polizia locale intervenuti durante i controlli rafforzati per la movida del fine settimana.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’aggressione ci sarebbe stato uno sguardo rivolto a una ragazzina, degenerato in pochi istanti in una violenta colluttazione. Gli agenti presenti in zona hanno notato la lite in corso e sono intervenuti bloccando il presunto aggressore, che avrebbe colpito il 14enne con tre fendenti.

Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Pellegrini, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono definite gravi.

Il 15enne è stato fermato con l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e le responsabilità.

L’episodio è avvenuto nei pressi del luogo in cui, il 31 agosto 2023, fu ucciso il giovane musicista Giovanbattista Cutolo, vittima innocente di una lite per futili motivi che sconvolse la città.