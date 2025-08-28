Un uomo di 57 anni residente a Biella è stato denunciato dai Carabinieri Forestali per maltrattamento di animali, dopo essere stato sorpreso a insaponare il proprio cane di piccola taglia con la schiuma in un autolavaggio della città piemontese, per poi risciacquarlo con la lancia ad alta pressione, in un trattamento riservato alle auto.

La vicenda, come riporta La Stampa, è avvenuta lo scorso 13 agosto, ed è stata documentata da un passante che ha fornito il video alle autorità, consentendo così l'avvio delle indagini.

L'uomo è stato così rapidamente rintracciato e accusato, in presenz adi un veterinario, di aver sottoposto il suo cane, un animale di piccola taglia, al potente getto d'acqua della lancia mentre era legato, pratica considerata crudele e pericolosa.

Il cane, dotato di microchip come da regolamento, è stato accuratamente visitato e per fortuna, non ha subito nessun danno fisico e il suo stato di salute è stato valutato come ottimo. Intanto il 57enne dovrà rispondere dei reati di maltrattamento e abbandono di animali.