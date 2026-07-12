La nuova ondata di caldo torrido sta colpendo l'Europa e l'Italia a causa dell'espansione dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature già ben al di sopra delle medie stagionali, e punte superiori ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e nelle Isole maggiori.

Gli esperti segnalano tuttavia il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate, a causa del forte accumulo di calore nei bassi strati dell'atmosfera. Per il professor Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano, la nuova ondata di caldo causerà da domani un forte accesso ai pronto soccorso, "perché arriva - spiega - su una popolazione che ha già subito due episodi di caldo intenso nelle settimane scorse e gli effetti sono cumulativi".

Il caldo eccezionale sta provocando gravi danni all'ambiente, con l'acqua della laguna che raggiunge i 32 gradi e sta uccidendo i molluschi nel Delta del Po. A Sacca di Goro, Ferrara, si è registrata la scomparsa del 90% delle vongole, mentre a Scardovari, nel versante rodigino, sono state colpite improvvisamente mille quintali di cozze Dop. L'aumento della temperatura dell'acqua comporta una riduzione dell'ossigeno e favorisce la crescita di alghe, creando una fioritura non vista così intensamente da 10-15 anni e costringendo gli operatori a intervenire per continuare la loro attività. Il caldo estremo peggiora una situazione già compromessa dall'invasione del granchio blu, che aveva colpito duramente il settore delle vongole. Secondo Confcooperative, i cambiamenti climatici causano danni diretti di circa 200 milioni di euro all'anno alla pesca professionale italiana.

L'allarme caldo non riguarda solo l'Italia: l'ondata di calore ha costretto gli organizzatori del Tour de France a modificare il percorso della nona tappa da Malemort a Ussel, accorciandolo di trenta chilometri. Anche il sindacato dei corridori Cpa 'Ciclisti Professionisti Associati' sta chiedendo un cambiamento degli orari delle gare estive per proteggere la salute degli atleti, data la crescente frequenza delle ondate di calore estremo. In Francia, oltre un terzo della popolazione sarà in massima allerta per l'ondata di calore che coinvolge 37 dipartimenti del territorio.

L'intensificarsi dell'ondata di calore sta aumentando i timori di una possibile diffusione degli incendi boschivi.