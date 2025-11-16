“La mia vita è cambiata per sempre, è finita con quella telefonata”. Così Andrea Delogu, davanti alle telecamere di Ballando con le stelle, ha ricordato il giorno in cui ha appreso della morte del fratello Evan, scomparso in un incidente stradale. Un dolore ancora vivo, che la conduttrice ha scelto di condividere per l’ultima volta in pubblico prima della sua esibizione.

Delogu ha raccontato di aver ricevuto la notizia dal padre, che ha avuto “la delicatezza di usare le parole giuste per non darle uno shock”: un gesto di cui, dice, “non lo ringrazierò mai abbastanza”. Il lutto, spiega, è un confine invalicabile: “Non c'è nulla da aggiungere perché lui è un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso. Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello davanti alla telecamera”.

La conduttrice ha descritto quel momento come un vero spartiacque: “La mia vita è finita con quella telefonata, ora ne è iniziata un’altra. Il mondo è crollato, ma devo andare avanti”. Una scelta di riservatezza profonda: “Questo lutto deve diventare privato, e questo dolore voglio viverlo da sola”.

L’esibizione, un valzer insieme al maestro Nikita Perotti, si è conclusa tra le lacrime e con una standing ovation del pubblico. In chiusura le parole della giurata Selvaggia Lucarelli: “Questa sera hai celebrato quella spaventosa normalità che è il continuare a vivere. Nessuno di noi ha trovato stonata questa scelta. Questo pudore l’ho trovato coraggioso”.