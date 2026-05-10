Nuovi scioperi nel settore dei trasporti in programma: domani, lunedì 11 maggio 2026, ci saranno negli aeroporti che coinvolgeranno i servizi dell'Enav-Ente nazionale assistenza al volo e i voli Easyjet, con un'interruzione prevista dalle ore 10:00 alle 18:00.

Il calendario degli scioperi pubblicato sul sito del Mit indica che il prossimo 18 maggio ci sarà uno stop generale dei sindacati di base Usb: il personale ferroviario sarà fermo dalle 21 del 17 alle 20.59 del 18, mentre per il personale autostradale lo sciopero inizierà alle 22 del 17 e per il personale sanitario andrà dall'inizio del primo turno del 18 alla fine dell'ultimo.

Dal 25 al 29 maggio, ci saranno quattro giorni consecutivi di proteste nell'autotrasporto delle merci, con il blocco dei mezzi pesanti su tutto il territorio nazionale indetto da diverse associazioni d'impresa. Il 29 maggio è previsto un altro sciopero generale indetto dai sindacati autonomi e di base Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese e Si Cobas.

Ulteriori scioperi territoriali riguarderanno l'Ama, l'azienda municipale dei rifiuti di Roma, l'11 maggio, e il trasporto pubblico locale a Milano, Monza e Brianza il 15 maggio, a Bari e Palermo il 18 maggio, e a Napoli il 20 maggio. Anche gli appalti ferroviari Euro&Promos in Toscana il 15 maggio e quelli di Copernico in Emilia Romagna il 26 saranno interessati dagli scioperi.