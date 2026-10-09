Sono 41 i bambini che sono morti a causa di incidenti stradali dall'inizio del 2026 a oggi in Italia. Un aumento di otto rispetto ai 33 decessi registrati nell'intero anno 2025, secondo i dati forniti dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale.

L'ultima tragedia ha coinvolto un bambino di un anno e mezzo investito da un furgone nel Padovano, che è deceduto due giorni dopo l'incidente. Tra le vittime ci sono 22 bambine e 19 bambini. Nel dettaglio, due bambini sono morti a febbraio, cinque ad aprile, sei a maggio, sette a giugno, sei a luglio, altrettanti ad agosto e settembre, e tre in ottobre. Riguardo all'età, 23 avevano tra zero e 5 anni, 13 tra sei e dieci anni, e 5 tra 11 e 13 anni.

In gran parte erano a bordo di veicoli o pedoni; non risultano casi riconducibili ad alcol, droga o pirateria. "Sono dati di enorme tristezza - commenta il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni - Ogni volta che un bimbo muore sulla strada, il colpevole è sempre un adulto".