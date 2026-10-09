Sono sempre di più gli studenti a Cagliari che protestano contro la presenza di topi e blatte nelle scuole, come avvenuto oggi, venerdì 9 ottobre 2026, al Michelangelo in via dei Donoratico. La Città Metropolitana di Cagliari ha confermato che sta continuando a monitorare e contrastare la presenza di questi parassiti sia all'interno che all'esterno delle scuole.

"La presenza di topi può essere favorita da diversi fattori ambientali e strutturali e richiede, pertanto, interventi mirati, controlli periodici e una costante collaborazione tra i soggetti coinvolti nella gestione degli edifici scolastici e dei rispettivi contesti urbani - si legge in una nota dell'ente -Dall'inizio dell'anno, il centro antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari ha ricevuto 54 richieste di derattizzazione, 58 richieste di deblattizzazione e 36 richieste di interventi antilarvali e contro zecche e vespe".

"Comprendiamo le preoccupazioni delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie e ringraziamo i dirigenti scolastici per la collaborazione e le segnalazioni - dichiara Matteo Massa, consigliere metropolitano con delega all'Ambiente - La tutela della salute e della sicurezza di chi vive quotidianamente la scuola è una priorità assoluta. Per questo il Centro Antinsetti della Città Metropolitana sta garantendo un servizio potenziato e dedicato agli istituti scolastici, nonostante la riduzione delle risorse statali destinate alle Province e alle Città Metropolitane. A seguito della richiesta di intervento, il servizio provvede di norma entro 24 ore per effettuare un sopralluogo, così da valutare la situazione e programmare le operazioni necessarie. Quando le condizioni lo richiedono, i Comuni dispongono, in raccordo con le istituzioni scolastiche, le chiusure necessarie a consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza".