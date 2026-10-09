Erano bloccati lungo un sentiero in una zona impervia, impossibilitati a proseguire dopo il sopraggiungere del buio, ma fortunatamente sono ora sani e salvi. Si è conclusa poco prima delle 3 di questa mattina l’operazione di soccorso di due escursionisti di 39 e 35 anni in località Oridda, nel territorio di Villacidro.

I due uomini hanno richiesto aiuto intorno alle 20 di ieri sera, quando la situazione è diventata troppo difficile per continuare il percorso in sicurezza. L’allarme è stato ricevuto dalla Centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna.

Sono così intervenuti immediatamente dieci tecnici delle stazioni di Cagliari e Medio Campidano. Contestualmente è stato richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, che ha inviato l’elicottero dell’80° Centro SAR del 15° Stormo, con base a Decimomannu.

Durante il primo sorvolo, l’equipaggio ha individuato i due escursionisti all’interno del canale di Oridda, geolocalizzandoli attraverso il sistema Artemis. Le caratteristiche particolarmente impervie dell’area e l’assenza di punti idonei, tuttavia, non hanno consentito il recupero diretto con l’elicottero.

La posizione dei due è stata quindi comunicata alle squadre a terra, che hanno raggiunto gli escursionisti percorrendo il sentiero. Tra i tecnici del Soccorso Alpino presenti anche un medico.

L’elicottero dell’Aeronautica Militare, dopo il rientro a Decimomannu, è rimasto a disposizione per un eventuale intervento, qualora le condizioni di salute dei due uomini avessero reso necessario il trasporto aereo.

Il recupero e il rientro alle auto

Una volta raggiunti, i due escursionisti sono stati sottoposti a una verifica delle condizioni di salute. Accertato il loro stato, i tecnici li hanno accompagnati lungo il percorso di rientro fino alle rispettive auto.

Alle operazioni hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco. L’intervento si è concluso poco prima delle 3, dopo diverse ore di ricerche e attività sul campo.