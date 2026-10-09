Capita spesso che non serve una vera e propria emergenza per sentire il bisogno di qualcuno: a volte basta sentirsi soli e desiderare una voce amica che ascolti e dia conforto, anche dall'altra parte del telefono.

È ciò che è accaduto nei giorni scorsi a Pordenone, dove il signor Luigi, 84 anni, che vive da solo, da tempo avverte il peso della solitudine, e ha deciso quindi di chiamare la Polizia. Non perché fosse in pericolo, non perché avesse bisogno di un intervento urgente, ma semplicemente perché aveva voglia di parlare e di sentirsi ascoltato.

Quando gli agenti sono arrivati a casa sua, hanno capito subito che dietro quella chiamata c'era soprattutto una richiesta di vicinanza e di rassicurazione, e hanno così deciso di fermarsi.

Quel giorno Luigi aveva bisogno soltanto di umanità, di avere qualcuno vicino che gli dedicasse un po' di tempo, e gli agenti hanno scelto di dargli la certezza di non essere solo e di poter contare su di loro in caso di bisogno.

Con amore e sensibilità, lo hanno ascoltato, parlandogli e facendogli compagnia. Un semplice gesto, apparentemente anche piccolo, ma che per una persona sola può davvero significare tanto. La Polizia, sempre dalla parte dei più fragili, per l'ennesima volta non si è girata dall'altra parte, dimostrando che è fondamentale esserci sempre.