Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna: anche nella giornata di ieri, giovedì 8 ottobre 2026, sono stati registrati diversi episodi, con un totale di 51 persone arrivate.

La Guardia Costiera ha intercettato due piccole imbarcazioni a circa 35 miglia al largo di Teulada, trasportanti complessivamente 21 individui, tra cui cinque donne, una delle quali incinta, e due minori. Tutti i migranti sono stati successivamente trasferiti a Cagliari e poi al centro di accoglienza di Monastir.

Altri tre stranieri sono stati individuati a piazza Matteotti a Cagliari e hanno riferito alle autorità di essere appena sbarcati direttamente in città, subendo lo stesso destino dei precedenti, con il trasferimento al centro di accoglienza di Monastir.

Ulteriori due sbarchi si sono verificati a Sant'Antioco, con 15 persone coinvolte, e a Teulada, con altre 12. Anche in questi casi, tutti i migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Monastir.