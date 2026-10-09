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Eni riduce ancora il prezzo del gasolio. La compagnia ha tagliato di 2 centesimi al litro il prezzo consigliato ai distributori, che passa da 2,21 a 2,19 euro al litro.
Il nuovo ribasso riporta il listino allo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre.
La riduzione riguarda il prezzo consigliato dalla compagnia alla rete di distribuzione. Il tetto ufficiale resta invece a 2,25 euro al litro, come già indicato da Eni.
I due valori vanno quindi distinti: il prezzo consigliato scende a 2,19 euro, mentre il limite massimo previsto dal price cap rimane invariato a 2,25 euro al litro.