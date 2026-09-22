È ricoverato in gravi condizioni un bambino di sette anni rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8, in corso Regina Margherita a Torino.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, al momento dell'impatto il piccolo si trovava in sella a una bicicletta. Per cause che devono ancora essere chiarite, è stato investito e ha riportato un grave politrauma.

I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti sul posto e hanno prestato le prime cure al bambino, che è stato intubato e trasportato in ospedale in codice rosso.

Una volta arrivato in struttura, le sue condizioni hanno richiesto un intervento immediato: il piccolo è stato trasferito direttamente in sala operatoria, dove è in corso l'operazione per ridurre le lesioni riportate nell'incidente. La prognosi resta al momento riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento.