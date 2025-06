I carabinieri hanno confermato che il 16enne alla guida della Honda Sh 125 - che durante la notte ha travolto una donna di 52 anni che camminava lungo il ponte intitolato a Manuela Loi a Monserrato - guidava senza patente perché mai conseguita.

La donna è ricoverata al Brotzu di Cagliari: le sue condizioni sono sempre gravi (è in prognosi riservata), ma stazionarie. Il ragazzo aveva preso la moto intestata al padre: l'Honda, in regola con gli altri documenti di circolazione, è stato sequestrata e affidata al proprietario. Per il 16enne scatterà una sanzione amministrativa per la guida senza patente.

L’incidente

È avvenuto intorno alle 3:00 della scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Monserrato. Secondo quanto sinora ricostruito dai militari operanti, il sedicenne del posto, si trovava alla guida di un motociclo Honda SH125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito la 52enne che stava transitando a piedi lungo la strada. L’impatto è stato particolarmente violento.

La vittima, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari.