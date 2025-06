Ha percorso con la sua auto un lungo tratto della storica scalinata di Trinità dei Monti, nel cuore del centro di Roma. È accaduto all’alba, intorno alle 4:30, quando un uomo di 80 anni, al volante di una Mercedes grigia, è finito con la vettura in discesa lungo la celebre scalinata che collega piazza Trinità dei Monti a piazza di Spagna.

A notare il veicolo fuori posto e a intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale, in servizio di vigilanza nell’area. Immediato anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono occupati della rimozione del mezzo per evitare ulteriori danni al monumento e per mettere in sicurezza la zona.

Secondo quanto emerso, l'anziano, illeso, sarebbe risultato negativo all'etilometro.