I contagi da Covid stanno aumentando in Italia, con un totale di 2.052 casi registrati nella settimana dal 28 agosto al 3 settembre, rispetto ai 1.391 della settimana precedente. Tuttavia, si registra una diminuzione dei decessi da 10 a 8, secondo l'ultimo report settimanale del ministero della Salute, riportato da Rai News.

A dominare sarebbe la variante "Stratus", arrivata dagli Stati Uniti, e le regioni con il maggior numero di casi sono la Lombardia (532), la Campania (319) e l'Emilia Romagna (254).

Il Sars-CoV-2 "non ci ha mai abbandonato e come negli anni precedenti in questo periodo post vacanze sta girando di più e ne vediamo gli effetti con i casi in lieve aumento", ha detto all'Adnkronos è Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Pisa.