87-90 in favore della Dinamo contro Gran Canaria, la formazione di Massimo Bulleri torna a casa dopo due ottime prestazioni e un meritatissimo terzo posto. Grande partita di Thomas, 22 punti per lui e decisiva la tripla di Johnson a pochi secondi dalla fine.

Primo quarto molto frenetico tra Dinamo e Gran Canaria con anche qualche errore di troppo da una parte e dall’altra. Discreto equilibrio in campo al termine di un quarto che vede i sassaresi avanti, grazie anche ai 9 punti di Thomas, che hanno iniziato a far scaldare il pubblico di casa. Punteggio sul 17-24.

La seconda frazione inizia meglio per gli spagnoli che recuperano un po’ di terreno grazie a Wong e Samar, decisamente i più ispirati della compagine, rispettivamente 13 e 8 punti per loro fin qui, prestazione che aiuta a riportare in sostanziale equilibrio il match.

Per i sassaresi si fa vedere ancora Thomas che aggiunge 7 punti al suo bottino personale, arrivando a quota 16. Con metà del tempo di gioco trascorso il punteggio è di 43-46.

Terzo quarto che continua sulla falsa riga del precedente, match intenso ma equilibrato ottimi Schott e Villa per la formazione di Gran Canaria, mentre Marshall e Johnson mantengono sopra la Dinamo, bene anche Zanelli.

65-69 quando si entra negli ultimi 10 minuti di gioco.

Ultimo quarto che si apre con la Dinamo sopra di 4 punti, molta intensità e dinamismo da parte di entrambi gli schieramenti in questo fine gara, la squadra di casa lotta su ogni palla, il pubblico lo nota e si fa sentire.

Ottima prestazione degli spagnoli che per merito dei 21 punti di Wong hanno lottato fino agli ultimi secondi portandola sul 87 pari, ma alla fine è stata la Dinamo a trionfare grazie ad una splendida tripla di Johnson allo scadere, grande gara corale dei sassaresi che si portano a casa il terzo posto della quindicesima edizione del torneo City of Cagliari.