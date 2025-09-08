L’Olimpia vince per la quarta volta il torneo City of Cagliari contro un Bayern un po’ sprecone che però nulla toglie alla prestazione di grande livello dei milanesi, soprattutto durante la seconda metà della gara, conclusa poi con un vantaggio di ben 14 punti.

Il primo quarto vede il Bayern iniziare forte grazie ai suoi tanti ottimi tiratori da 3, l’Olimpia però risponde con Leday e Mannion, 8 punti per lui, +2 Milano dopo 10 minuti.

Ancora equilibrio durante il secondo quarto, triple da una parte e dall’altra, a Brown risponde Mayes. Le due squadre stanno dando spettacolo e il pubblico dimostra di star apprezzando, si conclude 49-43 una divertente prima metà di finale al PalaPirastu.

Si riparte con la seconda metà della finale tra EA7 Emporio Armani Milano e FC Bayern Munchen, i Lombardi riprendono il gioco con 6 punti di vantaggio.

I tedeschi vanno forte grazie alle giocate del solito Mayes, ma Milano allunga grazie ad un ispirato Brown e ai preziosi punti di Mannion e Brooks.

Le due formazioni si affacciano agli ultimi 10 minuti da giocare con l’Olimpia avanti 70-59.

Il tabellone dice +11 Milano all’inizio dell’ultimo quarto, che decreterà chi si porterà a casa la vittoria della quindicesima edizione del torneo City of Cagliari.

Il Bayern ci prova tanto, forse anche più dell’Olimpia, ma la squadra di Ettore Messina ha dimostrato più concretezza fino a questo momento, i tanti tentativi dei bavaresi li hanno però riportati in partita, -3 a 5 dalla fine.

Dura poco la speranza della squadra di Monaco perché nei minuti finali i milanesi alzano il ritmo, Brooks Leday e Bolmaro inanellano una serie di canestri decisivi.

L’Olimpia Milano vince la quindicesima edizione del torneo City of Cagliari 89-75, ottima prestazione, dopo una partita per la maggior parte in bilico chiusa poi nel finale.