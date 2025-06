I funerali di Alvaro Vitali, deceduto il 24 giugno all'età di 75 anni dopo un ricovero per broncopolmonite due settimane fa, si sono tenuti oggi nella chiesa di San Pancrazio nel quartiere Monteverde Vecchio a Roma. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi amici, colleghi e familiari, tra cui Carlo Verdone, con il quale l'attore aveva lavorato di recente in "Vita da Carlo". La presenza di Verdone ha significato molto per molti, essendo stato uno dei pochi rappresentanti del mondo dello spettacolo ad assistere alla cerimonia funebre.

Vitali ha partecipato a più di 150 pellicole, eccellendo nei ruoli comici come Pierino ma dimostrandosi altrettanto abile anche in interpretazioni più serie, collaborando con rinomati registi come Federico Fellini, Alberto Sordi, Dino Risi e Luigi Magni.

Pur essendo diventato celebre negli anni '70 e '80 grazie alle commedie sexy all'italiana, ha avuto l'opportunità di lavorare con i più illustri artisti e cineasti del panorama cinematografico italiano.