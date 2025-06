Come era stato anticipato, la Giunta regionale della Sardegna,, ha approvato oggi pomeriggio, su iniziativa delete vice presidente Giuseppe Meloni, la decisione di presentare ricorso, "per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale contro lo Stato (nella persona del presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore), nonché il Tribunale di Cagliari (nella persona del presidente pro-tempore e del ministro della Giustizia), impugnando la sentenza del Tribunale di Cagliari del 28 maggio 2025 n. 848 e gli atti a essa collegati", si legge in una nota della stessa amministrazione regionale in merito alla questione della decadenza della governatrice Todde.

"La delibera - spiega la Regione Sardegna - dà seguito alla mozione con cui, lo scorso 12 giugno, il Consiglio regionale aveva impegnato la Giunta a promuovere il ricorso".

Gli avvocati Omar Chessa e Antonio Saitta del libero foro, insieme a Mattia Pani e Alessandra Putzu dell'Avvocatura regionale della Sardegna, sono stati incaricati della rappresentanza e tutela legale dell'amministrazione regionale.