Attimi di tensione, nel primo pomeriggio di oggi, al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alghero. Secondo quanto appreso, un uomo, tossicodipendente, trasportato con un’ambulanza del 118 per ricevere cure mediche, ha improvvisamente dato in escandescenze all’interno del pronto soccorso, tentando di aggredire alcuni pazienti presenti in quel momento.

La situazione è rapidamente degenerata, creando paura e scompiglio tra i presenti. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, è stato possibile riportare la calma. I militari, valutata la pericolosità della situazione, sono stati costretti a utilizzare il taser in dotazione per immobilizzare l’uomo in sicurezza.

Una volta contenuto l’episodio, l’individuo è stato preso in carico dal personale sanitario e successivamente trasferito nel reparto di Psichiatria per ricevere le cure necessarie.

Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita.

Fondamentale, ancora una volta, il ruolo delle forze dell’ordine per garantire la tutela del personale sanitario e dei cittadini.