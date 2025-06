Si è spento nel tardo pomeriggio di oggi a Roma Alvaro Vitali, volto simbolo della commedia all’italiana e amatissimo interprete di Pierino. Aveva 75 anni.

Nato il 3 febbraio 1950, Vitali debuttò nel cinema grazie a Federico Fellini, esordendo nel 1969 in "Fellini Satyricon" e recitando in capolavori come I clowns, Roma e Amarcord. Ma fu nei primi anni Ottanta, calato nel calore popolare grazie ai film della cosiddetta commedia sexy all’italiana, che divenne celebre: l’irriverente Pierino, protagonista di titoli cult come Pierino contro tutti (1981) e Pierino colpisce ancora (1982), lo consacrò come figura leggendaria del cinema leggero.

Nella sua vita privata, dopo un passato da elettricista, Vitali era stato sposato con Stefania Corona, da cui aveva avuto un figlio. Si era separato nel 2025 ed era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva, come lei stessa aveva recentemente dichiarato ai media.

Nonostante i successi, negli ultimi anni aveva denunciato difficoltà economiche e depressione, lamentando una pensione di 1.300 euro al mese, ritenuta insufficiente rispetto ai suoi contributi e al patrimonio di oltre 150 film alle spalle.

A Roma, questa sera, amici, colleghi e fan si ritroveranno per ricordarlo. Alvaro Vitali lascia un’eredità preziosa: l’anima spensierata e la simpatia di un’epoca che sapeva divertire, con romanticheria e un tocco sfrontato.