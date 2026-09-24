Arriva sulla Sardegna la perturbazione che porterà un rapido passaggio di instabilità nella giornata di venerdì, prima del ritorno del sole nel weekend. A fare il punto è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

"Nelle prossime ore - afferma - si assisterà a un parziale incremento della nuvolosità sulle Alpi e sulle regioni tirreniche, con deboli piovaschi nella seconda parte di giovedì sul settore montano del Nord-Est e sulla Sardegna. La massa d'aria fresca in discesa dal Centro Europa raggiungerà l'Italia nella notte tra giovedì e venerdì".

Per la Sardegna il peggioramento sarà dunque rapido. Dopo il passaggio della perturbazione, il fine settimana sarà caratterizzato dal ritorno di condizioni più stabili e soleggiate. Domenica 27 settembre è previsto tempo stabile su tutto il Paese, con minime in temporanea diminuzione e massime invece in aumento.

Il bel tempo proseguirà anche all'inizio della prossima settimana, accompagnato da temperature diurne superiori alle medie del periodo: i valori massimi saranno infatti tra 2 e 4°C più alti rispetto alla norma.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 25 settembre 2026 - fonte Arpas

Cielo da poco a irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi alte con addensamenti più consistenti nelle zone interne.

Temperature: minime stazionarie o lieve diminuzione, massime in leggero aumento sul settore meridionale e stazionarie altrove.

Venti: deboli occidentali tendenti a disporsi dai quadranti orientali dal pomeriggio.

Mari: poco mossi con moto ondoso in leggero aumento dal pomeriggio.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 26 settembre 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in leggero aumento sul settore occidentale e in diminuzione su quello orientale.

Venti: deboli orientali tendenti alla variabilità dal pomeriggio.

Mari: generalmente mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature tenderanno a un lieve calo domenica e a una risalita il giorno seguente. I venti soffieranno deboli variabili. I mari saranno poco mossi o localmente mossi.