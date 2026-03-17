È stato presentato questa mattina al Tennis Club di Cagliari il nuovo torneo "Sardegna Open" Atp Challenger 175, in programma dal 27 aprile al 3 maggio. Sulle tribune del campo centrale l’assessora dello Sport, Ilaria Portas, e l’assessore del Turismo, hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione presieduta dal presidente della Federtennis e Padel (FITP), Angelo Binaghi, in cui gli organizzatori hanno illustrato l'organizzazione e la manifestazione. All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda e l'assessore comunale dello Sport, Giuseppe Macciotta.

“Oltre ad essere molto rilevanti dal punto di vista turistico, eventi come l’ATP 175 di Cagliari sono una vetrina importantissima per la promozione dello sport in Sardegna – ha commentato l’assessora Portas –. Il tennis italiano ha raggiunto livelli altissimi e per questo è sempre più amato e desiderato da chi si avvicina allo sport. In questi anni ci sono state moltissime iscrizioni nei vari tennis club da parte di tanti ragazzi e ragazze sardi e la Federazione, che sta investendo moltissimo nello sport di base, ha aumentato il numero di iscritti. Questo significa che in Sardegna si fa più sport e non possiamo che essere contenti per questa vetrina importantissima per la promozione dello sport”.

"L’ATP 175 di Cagliari – ha aggiunto l'assessore Cuccureddu – è il secondo principale torneo di tennis in Italia, il quarto se vogliamo considerare anche ATP finals di Torino e la Coppa Davis, e il tennis è uno degli sport più seguiti in Italia e nel mondo. Pertanto, rientra appieno fra i grandi eviti sportivi che sosteniamo con il bando, pubblicato nei giorni scorsi, capaci di fungere da attori di flussi turistici e di consolidare il brand Sardegna a livello internazionale”.