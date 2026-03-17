Nella prestigiosa cornice della cerimonia nazionale tenutasi sabato scorso a Roma, il Comune di Stintino ha scalato la classifica nazionale conquistando la seconda tartaruga Plastic Free 2026. Stintino entra così nell’élite dei comuni sardi più virtuosi, figurando con orgoglio accanto a realtà come Aglientu, Badesi, Castelsardo, Olbia, Oristano, San Teodoro e Teulada.

“Questo traguardo straordinario, celebrato sabato nella Capitale, è il frutto di un lavoro di squadra impeccabile. Un plauso speciale va all'Assessore all’Ambiente, Enrico Scano, la cui dedizione e visione politica hanno permesso di strutturare politiche ambientali lungimiranti, portando l'amministrazione guidata dalla Sindaca Rita Limbania Vallebella a questo storico raddoppio – si legge in una nota del Comune – Fondamentale, sul piano operativo, il ruolo di Maria Luisa Vallebella, referente Plastic Free: la sua energia inesauribile nel coordinare i volontari e nel fare da ponte tra cittadinanza e istituzioni è stata il vero motore del cambiamento che ha permesso di superare gli standard del primo riconoscimento ottenuto nel 2024”.

A ritirare il premio a Roma, a testimonianza della compattezza della squadra di governo, era presente l’Assessora Mara Sanna (Agricoltura e Verde Pubblico), che ha portato sul palco nazionale l'orgoglio di tutta la comunità stintinese.

L'Amministrazione vuole ringraziare ogni singolo cittadino: “il successo di Roma è la vittoria di chi ama Stintino. Un contributo decisivo è arrivato dal Form di Segnalazione Ambientale, lo strumento digitale messo a disposizione già dalla scorsa estate attraverso i canali social ufficiali – viene sottolineato nella nota – Grazie al link stabilmente presente nella "Bio" di Instagram e sulla pagina Facebook, i cittadini sono diventati le vere "sentinelle" del territorio. Le segnalazioni puntuali ricevute in questi mesi hanno permesso all'Assessore e agli uffici competenti di intervenire prontamente, dimostrando che la tecnologia applicata al civismo è la chiave per un ambiente protetto”.

“Vedere Stintino premiata a Roma tra i comuni sardi più impegnati ci riempie d'orgoglio – commenta la Sindaca Vallebella – Questo successo nasce dalla visione dell'Assessore Scano e dal lavoro instancabile della nostra referente Maria Luisa Vallebella, ma si regge sulla collaborazione quotidiana dei cittadini. La seconda tartaruga non è un punto d'arrivo, ma lo stimolo per puntare al massimo livello. Continuiamo a usare i nostri canali social per segnalare e migliorare: insieme abbiamo iniziato nel 2024, insieme abbiamo vinto oggi e insieme conquisteremo la terza tartaruga”.