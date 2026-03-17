Il Cagliari va in ritiro in vista della delicata partita di venerdì sera con il Napoli alla Unipol Domus. Dopo la sconfitta con il Pisa, la proposta sarebbe partita proprio dalla squadra. Ed è stata avallata da allenatore e società.

L'obiettivo è quello di stare insieme e concentrarsi sulla gara casalinga contro i partenopei (venerdì alle 18.30). La clausura scatterà domani: allenamento al mattino, poi liberi. Ma si torna ad Assemini per la cena e si rimane al Centro sportivo sino al trasferimento alla Domus per la gara di venerdì. In buona sostanza un ritiro anticipato di 24 ore rispetto a quanto accade di solito.

Per quanto riguarda il resto, a parte Belotti, Felici e Idrissi tutti si stanno allenando ad Assemini. L'unico un po' indietro è Borrelli, ancora fermo al personalizzato: per l'attaccante se ne riparla dopo la sosta. Gli altri sono in gruppo, compresi Mina e Deiola.