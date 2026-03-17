La comunità scolastica della primaria di via Stoccolma, a Cagliari, ritrova da oggi il refettorio, la palestra, sala teatro e diverse aule destinate alla didattica. Ambienti che negli ultimi anni erano rimasti fuori uso per consentire lo svolgimento dei lavori di consolidamento strutturale dell'edificio.

La cerimonia di riconsegna si è tenuta nella mattina di questo martedì 17 marzo, alla presenza del sindaco Massimo Zedda e dell'assessora alla Pubblica istruzione, Sostegno allo studio e alla Conoscenza, Giulia Andreozzi. Accanto a loro, la dirigente dell'Istituto comprensivo Ugo Foscolo - Via Stoccolma, Marcella Vacca.

Il cantiere aveva imposto, nel 2022, il trasferimento temporaneo di alcune classi: una parte nei locali dell'”Italo Stagno” di via Is Mirrionis, un'altra nella vicina scuola “Regina Elena”, che aveva messo a disposizione non solo le aule, ma anche spazi fondamentali come la palestra e il teatro. Una soluzione che aveva permesso di garantire sicurezza durante gli interventi e, allo stesso tempo, continuità nella didattica.

Con la riapertura degli ambienti stamani riconsegnati, la scuola recupera funzioni essenziali per la vita quotidiana delle studentesse, degli studenti e per le attività educative.

Ma l'Amministrazione comunale di Cagliari guarda già al prossimo obiettivo: completare le opere ancora in corso e restituire l'intero edificio alla comunità di alunne, alunni, insegnanti e famiglie, in un contesto sicuro e adeguato alle esigenze didattiche e di crescita.