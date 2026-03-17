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Il 18 marzo in Italia si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, istituita ufficialmente nel 2021 per ricordare le persone decedute a causa del SARS-CoV-2, con particolare riferimento alla data del 18 marzo 2020, simbolo del dramma vissuto durante la prima ondata.
In occasione della ricorrenza è prevista l’esposizione a mezz’asta delle bandiere italiana ed europea sugli edifici pubblici, come segno di cordoglio e memoria collettiva. Bandiere a mezz’asta domani anche nel Consiglio regionale sardo.