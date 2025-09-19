Ad Alghero i Carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato un uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dopo che il Tribunale di Sassari ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. L'individuo, che dallo scorso maggio si trovava ai domiciliari in seguito a un’indagine per spaccio, sarebbe stato nuovamente trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare e personale, i militari lo avrebbero infatti sorpreso con due grammi di eroina, violando così le prescrizioni imposte. La misura cautelare iniziale era scattata dopo un controllo dei Carabinieri, che alcuni mesi fa lo avrebbero notato mentre tentava di disfarsi di un sacchetto.

All’interno furono rinvenute dieci dosi di eroina, marijuana e 260 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Le successive perquisizioni avrebbero portato al sequestro di altro stupefacente -tra cui 54 grammi di marijuana, 2 grammi di eroina e 110 milligrammi di metadone - oltre a bilancini elettronici, materiale per il confezionamento e 1.800 euro in contanti.

Alla luce della nuova violazione, su richiesta della Procura della Repubblica di Sassari, l’Autorità giudiziaria ha disposto la revoca dei domiciliari e l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito al carcere di Sassari “Bancali”.