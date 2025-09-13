I gol di Mina e Felici, uno per tempo, condannano un buon Parma alla sconfitta per 2-0. La contesa per la conquista dei primi tre punti in questo campionato la vincono così gli uomini di Pisacane, abili a concretizzare due delle poche occasioni create.

Primo tempo dai due volti per il Cagliari che sonnecchia per una mezz’ora abbondante, si difende con ordine senza presentarsi di frequente in area avversaria e passa in vantaggio con Yerry Mina, il più lesto a trafiggere Suzuki con un colpo di testa dopo la schiacciata di Belotti respinta dall’estremo difensore dei ducali. Il vero protagonista del primo tempo è però Caprile, che nei primi minuti salva la propria porta nel giro di pochi attimi prima su Pellegrino e poi su Cutrone, per poi ripetersi prima della mezz’ora sull’attaccante numero 32.

L’avvio di ripresa è decisamente promettente con quattro occasioni nel giro di pochi minuti per Ndiaye, Gaetano, Belotti e Cutrone. Il Parma non punge ma è più intraprendente dei padroni di casa e verso la metà del secondo tempo si rende ancora pericoloso con Cutrone e con l’ex Oristanio che centra la traversa. La maggiore pericolosità degli ospiti si scontra però con la concretezza del Cagliari che anche nella seconda frazione capitalizza, questa volta con Felici dopo una bella azione condotta da Palestra, Borrelli e Adopo (la cui conclusione viene deviata sul palo da Suzuki), una delle poche occasioni create.

Il Cagliari, non brillante in avanti ma tremendamente cinico, è ora atteso dallo scontro con il Lecce di venerdì sera.

IL TABELLINO

FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zappa (54’ Palestra), Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho (87’ Zè Pedro); Gaetano (54’ Deiola); Belotti (74’ Borrelli), S.Esposito (74’ Felici)

A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta

All.: Pisacane.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik (62’ Almqvist), Bernabé (80’ Estevez), Ordonez (46’ Oristanio), Sorensen (85’ Keita), Valeri; Pellegrino, Cutrone (85’ Djuric).

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Cremaschi, Britschgi, Troilo, Trabucchi, Plicco

All.: Cuesta.

Arbitro: Francesco Fourneau (Roma 1)

Assistenti: Dario Garzelli (Livorno) e Thomas Miniutti (Maniago)

Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze)

VAR: Daniele Chiffi (Padova) – AVAR: Daniele Doveri (Roma 1)

Reti: 33’ Mina (C), 77 Felici (C)

Ammoniti: Zappa (C), Ordonez (P), S. Esposito (C), Deiola (C)

Angoli: 4-5

Recupero: 4’, 7’

Spettatori: 16.078