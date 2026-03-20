Il Muravera Calcio 1965 è finalmente pronto a tornare a casa, nel campo comunale recentemente ristrutturato. Domani, sabato 21 marzo, alle ore 15.30, la squadra affronterà il Jupiter Cagliari-Pirri in occasione della XIX giornata del campionato di Terza Categoria, girone A. Un ritorno che rappresenta un momento simbolico per la società e per l’intero paese, che ritrova il calcio dopo un lungo e travagliato periodo.

“Un giorno di grande soddisfazione per tutta la cittadinanza di Muravera – ha spiegato il sindaco, Salvatore Piu –. Il ritorno della nostra squadra sul proprio campo è un segnale di rinascita, frutto di un lavoro collettivo che ha visto impegnati la società, gli sponsor, i tifosi e l’amministrazione comunale. Auguro al club un futuro ricco di soddisfazioni”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore comunale allo Sport, Matteo Plaisant: “Sono felice che questo giorno, lungamente atteso, sia finalmente arrivato – ha dichiarato l’esponente dell’esecutivo comunale – Abbiamo ancora a disposizione 300 mila euro per migliorare ulteriormente l’impianto. A fine campionato, spalti e zone di accoglienza per i tifosi saranno oggetto di interventi, così come l’adiacente campo da tennis. Al via del prossimo campionato, squadra e tifosi avranno a disposizione un autentico gioiello”.

Il Muravera Calcio 1965, dal canto suo, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno sostenuto la squadra durante questo periodo difficile. In particolare, sono stati menzionati gli sponsor, i giocatori e le istituzioni, con un ringraziamento al Comune di Muravera per aver restituito il campo alla squadra. “La vostra costante fiducia ha mantenuto viva la nostra passione e il nostro sogno. Grazie a tutti voi, siamo pronti a scrivere una nuova pagina della nostra storia”, si legge in una nota della società.

Con il ritorno a casa, il club intravede una nuova opportunità di crescita. “Il nostro campo non è solo un luogo dove giocare, ma rappresenta la nostra rinascita – si legge nella nota ufficiale –. Ora guardiamo al futuro con speranza e determinazione. La stagione finirà nel miglior modo possibile, ma poi inizierà per tutti noi l’anno zero, un nuovo cammino verso traguardi più ambiziosi”.

In vista della partita contro il Jupiter Cagliari-Pirri, il Muravera Calcio lancia un appello ai tifosi: “Riempite il nostro campo, portate ancora più forte l’orgoglio di essere tifosi del Muravera. Forza Muravera Calcio 1965”.