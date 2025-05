Un altro match ball salvezza per il Cagliari, stavolta in casa contro il Venezia. È l'ultima possibilità per non dover andare a Napoli a giocarsi la Serie A. Nicola lo sa bene. E questa volta va dritto al punto: "È una partita - spiega nella conferenza stampa della vigilia - che ci può far raggiungere un obiettivo che vogliamo da undici mesi".

L'allenatore del Cagliari riabbraccia Luperto e Mina: dovrebbero essere pronti per la battaglia finale. Non ci sarà, invece, Pavoletti, squalificato. E anche Felici è a rischio, ma dovrebbe entrare nella lista dei convocati.

"È una gara importante, la vogliamo giocare al massimo della nostra attenzione, concentrandoci esclusivamente sul prepararla al meglio, come abbiamo fatto questa settimana - ha continuato il mister rossoblù -. Sono contento di essere arrivato a una gara del genere, ho la possibilità di conquistare insieme a questi ragazzi qualcosa di importante a cui abbiamo dedicato tempo, voglia e dedizione. Credo moltissimo nella forza di volontà, nessuno mi ha mai regalato nulla e, insieme alla mia squadra, ho dovuto conquistare tutto sul campo. È un'emozione bellissima: perché tutte le cose hanno un inizio e hanno una fine. E non ci può essere cosa migliore di fare un percorso ed essere tu, attraverso le tue azioni, a deciderne la conclusione".

Il Venezia dell'ex Di Francesco non ha scelta e deve solo vincere. "Dico che nessuno ha scelta quando si arriva alle partite finali, quando si decide il lavoro di una stagione. L'unica scelta è preparare la partita nel modo migliore, aggiungere l'energia che arriva dalla consapevolezza, dalla voglia di vedere tangibile ciò per cui hai lavorato. Sarà una gara che varrà per entrambe le squadre, compagini oggi divise da dei punti che ci siamo guadagnati sul campo. Per noi c'è solo la voglia di conquistare l'obiettivo. Ai ragazzi l'ho detto chiaramente: questi sono i momenti più esaltanti, ti danno la possibilità di crescere sotto tanti profili. Quando arrivano queste gare devi avere la forza mentale e la lucidità di fare con grande attenzione tutto ciò che devi fare, dipende da te".

Appello ai tifosi: "Vogliamo rendere felice la nostra gente, i nostri tifosi, viviamo di ciò che loro provano. Domani con noi scenderà in campo un intero popolo, dovremo esprimere il nostro massimo potenziale, con la massima voglia di andare a prenderci ciò per cui abbiamo lavorato duramente".