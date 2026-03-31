Novanta minuti separano la Nazionale italiana dal tanto atteso ritorno ai campionati mondiali di calcio. Una sfida secca in cui gli Azzurri affronteranno a Zenica i padroni di casa, la Bosnia.

Dopo il successo per 2-0 contro l'Irlanda, la selezione di Gennaro Gattuso ha un ultimo pesante ostacolo da superare. Dall'altra parte Edin Dzeko e compagni: l'ex Roma, Inter e Fiorentina suona la carica, i bosniaci ci credono a sarà una partita combattuta.

Gattuso sembra propenso a confermare l'11 schierato dal primo minuto contro i britannici. L'unico dubbio riguarda chi affiancherà in attacco Moise Kean, anche se Retegui rimane in vantaggio sulla concorrenza di Pio Esposito.

La tensione è palpabile per un impegno che vede le pressioni propendere verso la compagine azzurra, ormai da troppo tempo esclusa dalla competizione iridata. Servirà sangue freddo e concretezza.

La probabile formazione: Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Retegui/Esposito, Kean.

Fra i bosniaci alcuni volti noti del campionato italiano: da Kolasinac dell'Atalanta a Muharemovic del Sassuolo, fino appunto all'ex Dzeko. Il fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il francese Clément Turpin.