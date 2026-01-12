Il Cagliari esce sconfitto pesantemente dallo scontro diretto contro il Genoa: a Marassi finisce 3-0 per i rossoblù liguri.

La squadra di De Rossi ha sbloccato fin da subito il match grazie ad un gol di Colombo, favorito dal secondo errore consecutivo di Rodriguez dopo quello contro la Cremonese (l’uruguaiano, in difficoltà per tutto il primo tempo, è stato poi sostituito all’intervallo). Il Cagliari ha poi preso in mano le redini della partita, avendo anche diverse occasioni, in particolare con Palestra che ha preso la traversa, con un colpo di testa di Mazzitelli e con una punizione di Esposito: Leali, però, ha chiuso la porta.

Nella ripresa ci si aspettava una squadra arrembante, alla ricerca del pareggio, ma le speranze del Cagliari sono sfumate tutte su un contropiede di Luvumbo che, involato verso la porta di Leali, non ha fatto di meglio che calciare addosso al portiere genovese. A quel punto il Genoa ha spinto per il gol del raddoppio e con Frendrup, complice una decisiva deviazione di Prati, l’ha trovato, prima poi di pescare anche il tris con Ostigard, autore di un gol anche nel match di andata alla Domus.

Il Genoa raggiunge così il Cagliari a quota 19 punti; dietro le due compagini rossoblù c’è ora solo il Lecce, quart’ultimo con 17 punti e il trio Fiorentina, Verona e Pisa rispettivamente con 14, 13 e 13 punti. E sabato prossimo la sfida casalinga contro la Juventus comincia già a mettere i brividi...