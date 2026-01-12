L'accordo tra Sardegna e Sassonia per rafforzare la collaborazione sull'Einstein Telescope "dimostra come territori diversi per storia, geografia e tradizioni possano lavorare insieme per costruire un futuro scientifico comune, fondato su eccellenza, apertura e fiducia reciproca". Lo sottolinea il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

L'intesa "rafforza una visione e un'ambizione comuni: sviluppare una collaborazione solida e di lungo periodo nel campo delle onde gravitazionali, uno dei settori più avanzati della ricerca scientifica globale - afferma il ministro in una nota - anche grazie al sostegno del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e grazie allo spirito di collaborazione istituzionale dimostrato dalla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che ha contribuito in modo determinante al rafforzamento del dialogo e del lavoro comune".

"Einstein Telescope - conclude Bernini - è una grande infrastruttura di ricerca e rappresenta un investimento strategico nel futuro della scienza fondamentale, nelle tecnologie avanzate e nella capacità dell'Europa di restare competitiva e attrattiva in un contesto globale in rapido cambiamento".