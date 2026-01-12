La Corte di Cassazione vaticana ha emesso una decisione sui ricorsi presentati nell'ambito del processo legato alla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, attualmente in corso davanti alla Corte d'Appello, nell'ambito del caso Becciu.

Secondo quanto riportato da fonti legali, il Procuratore della Giustizia Alessandro Diddi ha avanzato una richiesta di astensione dal processo, e ciò ha portato alla superamento della sua ricusazione. Inoltre, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato in appello dallo stesso Procuratore contro la sentenza di condanna emessa nei confronti del cardinale Angelo Becciu e degli altri imputati.



La sala stampa vaticana ha comunicato che la prossima udienza dell'appello relativo al caso dei fondi della Segreteria di Stato, che coinvolge il cardinale Angelo Becciu, si terrà il prossimo 3 febbraio.

"In data odierna la Corte di Cassazione si è pronunciata con due ordinanze in merito ai ricorsi proposti dal Promotore di Giustizia, in un caso prendendo atto della dichiarazione di astensione nel procedimento del prof. Alessandro Diddi e nell'altro confermando l'inammissibilità dell'appello del Promotore pronunciata dalla Corte di Appello. La Corte di Appello celebrerà la sua prossima udienza il 3 febbraio prossimo", afferma una nota della sala stampa.