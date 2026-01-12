Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi all’interno di uno stabile fatiscente nel quartiere di Stampace, a Cagliari. A dare l’allarme è stato il fratello della vittima, un cittadino straniero senza fissa dimora, che ha scoperto il cadavere in un giaciglio di fortuna ricavato all’interno dell’edificio, di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace, con il supporto del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari. I militari hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e avviato un accurato sopralluogo, effettuato insieme al personale sanitario giunto per le prime verifiche.

Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni evidenti di violenza sul corpo né elementi tali da far ipotizzare, allo stato, il coinvolgimento di terze persone nella morte dell’uomo. Tuttavia, per chiarire con precisione le cause del decesso, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma all’ospedale “G. Brotzu” di Cagliari, dove verrà sottoposta ad autopsia.

Nel frattempo i Carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire il contesto e le circostanze della morte, cercando di delineare un quadro completo della vicenda e di comprendere le condizioni di vita della vittima negli ultimi giorni.